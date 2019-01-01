Администрация Перми собрала инициативные письма жителей о присвоении звания «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

На краевом оргкомитете, посвящённом подготовке к 75-летию Победы, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу принять участие в борьбе за присвоение звания «Город трудовой доблести» городам края, в числе которых Пермь. Соответствующий закон ранее подписал Президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Наш регион внёс огромный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пушки. Из Кунгура — сапоги, из Лысьвы — каски. Для фронта работали шахтёры КУБа, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. У нас была крупная госпитальная база, даже небольшие города и сёла принимали эвакуированных из Ленинграда. В этом году Федерация выберет четыре города. Пермский край собирается заявить не только Пермь, но и Лысьву и Кизел.

В адрес главы Перми Дмитрия Самойлова уже направлены инициативные письма почётных граждан города и края, общественных организаций. В частности, это Пермский городской совет Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, Пермский крайсовпроф, АО «ОДК-Пермские моторы», ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «ОДК-Стар», ФКП «Пермский пороховой завод», АО «Камтэкс-Химпром», «Российские студенческие отряды», Ассоциация кинематографистов, киностудия «Новый курс», ТОСы разных микрорайонов.

Сбор документов, которые позволят участвовать Перми в борьбе за присвоение звания «Город трудовой доблести», закончен. В данный момент готовится предложение, которое будет адресовано в Законодательное собрание Пермского края и губернатору региона. Затем заявка будет направлена Президенту России Владимиру Путину, который на заседании оргкомитета «Победа» будет принимать решение о присвоении званий.

Напомним, почётное звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться городам России за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении звания.

Отметим, что во время войны в тылу трудились около 100 тыс. пермяков. 500 млн руб. пожертвовали пермяки в фонд обороны, 170 вагонов тёплых вещей, 280 вагонов с подарками для фронта, 35 тыс. л крови сдали пермские доноры. В Перми произвели и отправили на фронт более 13 млн миномётных снарядов, около 3 млн реактивных зарядов для «Катюш», более 10 млн пар сапог и касок, 650 тыс. телефонных аппаратов. Каждый третий артиллерийский снаряд был укомплектован пермским взрывателем. Все боевые самолёты, построенные в годы войны, были обеспечены пермской топливной аппаратурой. Две трети всех ракетных зарядов, изготовленных за годы войны пороховой промышленностью страны, были произведены в Перми.

Всего в годы Великой Отечественной войны одиннадцатью орденами были награждены девять предприятий, при этом завод №172 им. Ленина был награждён тремя орденами. Шесть предприятий получили Красные знамёна на вечное хранение. Кроме того, предприятия Перми за победу во Всесоюзном соревновании неоднократно награждались переходящими Красными знамёнами.