Дмитрий Енцов журналист Средняя зарплата в Перми почти на 10 тыс. руб. больше, чем в крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат подвёл итоги 2019 года по основным социально-экономическим показателям. В среднем за прошлый год номинальная заработная плата в Перми составила 48,2 тыс. руб. в мес., что на 7,5% больше, чем в 2018 году.

Средняя номинальная начисленная зарплата во всём Пермском крае оказалась почти на 10 тыс. руб. меньше — 38,5 тыс. руб. В годовом выражении это на 7,1% больше.