Дмитрий Енцов журналист Пермь — один из самых «дешёвых» миллионников по аренде одно- и двухкомнатных квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь относится к числу городов-миллионников с самой доступной арендой «однушек» и «двушек». По данным портала о недвижимости domofond.ru, однокомнатная квартира в среднем обойдётся арендатору в 13 тыс. руб. Дешевле — лишь в Волгограде (13 тыс. руб.), Омске (12,5 тыс. руб.), Челябинске (11) и Воронеже (10).

Самая дорогая аренда однокомнатных квартир — в Москве (40 тыс. руб.).

По средней арендной ставке на двухкомнатные квартиры Пермь также входит в число наиболее доступных миллионников со средней ставкой в 15 тыс. руб. Дешевле — в тех же городах, но в разной последовательности: в Омске и Челябинске (14), Волгограде (13) и Воронеже (12). Самая дорогая аренда — в Москве (45).

Если брать в расчёт все 77 исследованных городов, то по «однушкам» Пермь занимает 38-е место, а по «двушкам» — 37-е.