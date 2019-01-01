Дмитрий Енцов журналист В Прикамье зафиксировано снижение объёма выдачи кредитных карт на 10% Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, по итогам января 2020 года, банки выдали 12,5 тыс. кредитных карт, что на 1,5 тыс. (или примерно на 10%) меньше, чем в январе 2019 года. Эти данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)

При этом отрицательная динамика зафиксирована во всех 30 исследованных регионах. В среднем по России количество выданных кредитных карт сократилось на 11,2%.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— В сегменте кредитных карт наблюдается ситуация, характерная для всего необеспеченного кредитования. Наибольшее снижение выдачи наблюдается в отношении карт с большими лимитами кредитования (от 300 тыс. руб. и выше) — там годовые темпы снижения близки к минус 20%. Это связано с тем, что с 1 октября 2019 года при определении категории риска по кредиту банки стали обязаны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). В формуле расчёта ПДН зависимость данного показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами. Иными словами, сейчас кредиторы очень тщательно оценивают заёмщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне.