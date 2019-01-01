Григорий Серёдкин Аттестация кандидатов на должность ректора ПГГПУ перенесена на 17 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Аттестация кандидатов на должность ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) в Минобрнауки России перенесена на 17 марта. Изменение даты аттестации произошло по решению ведомства. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе университета.

Напомним, 11 февраля учёный совет университета утвердил окончательный список кандидатов на должность ректора ПГГПУ. На должность заявились четыре кандидата: врио ректора ПГГПУ Константин Егоров, и. о. проректора по внеучебной работе Олег Лысенко, декан математического факультета Ирина Власова и завкафедрой педагогики и психологии Борис Крузе.

Сегодня, 3 марта, все кандидаты должны были пройти процедуру аттестации в Минобрнауки России, после чего планировалось назначить дату выборной конференции. Однако в связи с изменением сроков аттестации дата конференции будет назначена позже.