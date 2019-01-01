Григорий Серёдкин РЖД инвестируют в Пермский край 7,5 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ОАО «РЖД» инвестирует в Пермский край 7,5 млрд руб. в 2020 году. Это на 7,1% больше, чем в 2019 году, сообщает ТК «ВЕТТА 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

Средства пойдут на обновление 30 участков железнодорожных путей и строительство моста через Каму ниже плотины КамГЭС. Также в инвестиционную программу включены проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзала Пермь II.

Напомним, ранее в ОАО «РЖД» представили предварительный проект десятиэтажного общежития, которое планируется построить в районе ДКЖ.



