Дмитрий Енцов журналист «Парма» подписала контракт с сербско-черногорским центровым Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт с сербским центровым Борисом Савовичем (возраст — 32 года, рост — 208 см, вес — 103 кг). В клубе уточнили, что соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Савович выступал за южнокорейский клуб Goyang Orions, сыграв 18 матчей (набирая в среднем 13,8 очка, совершая 1,1 подбора и делая 1,6 результативной передачи).

В сезоне-2018/2019 выступал в Единой лиге ВТБ за две команды — польскую «Зелёну Гуру» (7 матчей, 13,3 очка, 5,9 подбора,) и саратовский «Автодор» (18 игр, 13,8 очка, 4,1 подбора).

До этого выступал за «Баварию», «Галатасарай», «Црвену Звезду», «Будучность», «Умана Рейер» и «Хемофарм». Среди титулов — победа в Адриатической лиге, чемпионство в Германии, обладатель Кубка Сербии, трижды чемпион Черногории.

Савович заменит выбывшего до конца сезона российского центрового Артёма Забелина.