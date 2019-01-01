Дмитрий Енцов журналист На аукцион по ремонту моста в Чусовом не поступило заявок Поделиться Поделиться Твитнуть

Электронный аукцион по определению подрядчика на ремонт моста в городе Чусовом признан несостоявшимся решением аукционной комиссии, так как не было подано ни одной заявки.

Напомним, в конце февраля Управление капитального строительства Чусовского городского округа объявило аукцион на ремонт моста через реку Чусовую.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 33 млн руб. Из них 9,5 млн руб. власти готовы потратить на ремонт самого моста и 23,4 млн руб. — на ремонт проезжей части, включая подходы к Чусовому. Длина ремонтируемой части — 543 м, ширина — 11,7 м.

Все работы должны были быть выполнены до 20 августа этого года.