Дмитрий Енцов журналист На ремонт моста в Чусовом власти готовы потратить 33 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление капитального строительства Чусовского городского округа объявило аукцион на ремонт моста через реку Чусовую в городе Чусовом.

Заявки принимаются до 27 февраля. Сам аукцион состоится 2 марта.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 33 млн руб. Из них 9,5 млн руб. власти готовы потратить на ремонт самого моста и 23,4 млн руб. — на ремонт проезжей части, включая подходы к Чусовому. Длина ремонтируемой части — 543 м, ширина — 11,7 м.

Все работы должны быть выполнены до 20 августа этого года.