Мэрия Перми определила подрядчика для ремонта ул. Калинина Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми подвела итоги аукциона на ремонт ул. Калинина от Кировоградской до Светлогорской в Кировском районе.

На торгах максимальной стоимостью 50 млн руб. победителем признано ООО «Феникс-Групп», оценившее свои услуги в 37,750 млн руб. Также рассматривались заявки ООО «ДСК «Магистраль» и ООО «Универсальное дорожное строительство».

С 2016 года «Феникс-Групп» исполнил около 40 госконтрактов в сфере дорожного строительства.