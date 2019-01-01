Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае ожидается аномально тёплое начало марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ составили прогноз погоды на март 2020 года. По их мнению, первая декада марта в целом ожидается самой тёплой по отношению к норме, особенно по юго-западу края, где аномалия может составить до 7°.

При этом первая неделя марта ожидается прохладной. В середине недели ночная температура может упасть до -17°. Ближе к выходным начнётся потепление и температура воздуха вновь в дневные часы будет преодолевать «нулевую» отметку.

В отличие от рекордно тёплой зимы, в целом март не ожидается аномально тёплым. На севере март ожидается теплее нормы на 1—1,5°, а на юге края — на 2—3°, что близко к уровню марта прошлого года.