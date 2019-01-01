Дмитрий Енцов журналист Назначена дата выборов в представительные органы трёх муниципальных округов Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В избирательной комиссии Пермского края сообщили, что теризбиркомы Бардымского, Еловского и Кишертского муниципальных округов приняли решение о назначении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления на 17 мая 2020 года.

Сейчас начинается процедура выдвижения кандидатов, она продлится в течение 20 дней.

Заксобрание Пермского края проголосовало за преобразование Бардымского, Еловского и Кишертского районов в муниципальные округа на пленарном заседании в октябре 2019 года.