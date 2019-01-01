Дмитрий Енцовжурналист
Назначена дата выборов в представительные органы трёх муниципальных округов Пермского края
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В избирательной комиссии Пермского края сообщили, что теризбиркомы Бардымского, Еловского и Кишертского муниципальных округов приняли решение о назначении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления на 17 мая 2020 года.
Сейчас начинается процедура выдвижения кандидатов, она продлится в течение 20 дней.
Заксобрание Пермского края проголосовало за преобразование Бардымского, Еловского и Кишертского районов в муниципальные округа на пленарном заседании в октябре 2019 года.
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