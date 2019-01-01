Дмитрий Енцов журналист Владельцы медиафасада на ТЦ «Айсберг» начали работы по его демонтажу Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 28 февраля, владельцы рекламной конструкции на пермском ТЦ «Айсберг» начали подготовительные работы по его демонтажу. Для этого был подогнан кран. По договорённости с городскими властями конструкция должна быть убрана до 23:59 29 февраля.

Ранее, 26 февраля, верхняя часть медиафасада уже была демонтирована, но силами МКУ «Содержание муниципального имущества», так как владельцы — казанское ООО «Цифровая наружная реклама» — не предпринимали фактических действий к демонтажу.

Напомним, подача электричества к конструкции была прекращена 14 февраля, владельцы заверили в подготовке к демонтажу, но с этого времени никаких видимых работ не происходило, несмотря на приближающееся 29 февраля.

В мэрии сообщили, что как только муниципальное предприятие само начало демонтажные работы, предприниматели оперативно прислали план-график. В связи с этим демонтаж прекратился.

Напомним, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 февраля оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края по снятию обеспечительных мер на демонтаж конструкции. Ещё 17 сентября 2019 года глава Ленинского района Александр Козенков подписал распоряжение о демонтаже конструкции.

Отметим, что и городская, и районная администрации считают рекламную конструкцию незаконной, несмотря на то что на её установку было выдано официальное разрешение в апреле 2018 года. А с декабря 2018 года она начала работать.

Власти посчитали, что в реальности установлен не медиафасад (на который и выдавалось разрешение), а медиаэкран. Конструкции отличаются светопрозрачностью. То есть медиафасад — прозрачная конструкция, через которую просматривается фасад здания, а медиаэкран — непрозрачная.

В суде предпринимателям не удалось доказать свою точку зрения, и 23 октября 2019 года суд встал на сторону мэрии, что 4 февраля 2020 года подтвердил Семнадцатый апелляционный суд.

При этом суд не принял к сведению доводы экспертизы, которую проводили власти, по причине того, что у эксперта не имеется надлежащего технического образования.

С другой стороны, суд не убедили и доводы предпринимателей, которые предоставили копию письма от производителей конструкции — китайской компании Absen holdings (Hong Kong) company limeted, в котором указывалось, что это именно медиафасад. Мотивировка отказа со стороны суда: предоставленный экземпляр является копией электронного письма без перевода, что не доказывает оригинальность его происхождения.