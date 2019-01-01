Весенний Red Market пройдёт без иногородних музыкантов Поделиться Поделиться Твитнуть

Организаторы фестиваля Red Market завершают составление программы. Как пояснила «Новому компаньону» одна из организаторов, Алёна Кобылянская, в программе весеннего фестиваля не будет иногородних музыкантов или групп. Гостей будут развлекать местные диджеи.

Напомним, весенний Red Market пройдёт в одном из цехов «Завода Шпагина» 7—8 марта. Фестиваль посвятят девушкам. Среди товаров — дизайнерская одежда, аксессуары и косметика. Будет работать лекторий, где посетители обсудят актуальные вопросы осознанного питания и тренировок, ухода за собой, отношения к финансам, к окружающему миру и к самой себе. Пройдут дискуссии в новом формате Red Talk, посвящённые женской психологии и феминизму.

При этом в новогоднем Red Market выступили Kapusha, Klassen & Fifty и Лиза Громова, и пермская рок-группа ROCKY II Music Band.