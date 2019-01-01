Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Red Market осваивает театральную площадку Восьмимартовский дизайнерский маркет сменит локацию на Заводе Шпагина Поделиться Поделиться Твитнуть

7 и 8 марта 2020 года на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» состоится весенний Red Market (0+). Для проведения мероприятия выбрана новая локация — Большой театральный зал.

Речь идёт о пристрое к цеху №5, в котором в дальнейшем планируется разместить театр «У Моста». По словам организатора маркета Александры Букриной, это помещение приглянулось команде тем, что в нём есть отдельные комнаты, где можно параллельно проводить несколько мастер-классов и других мероприятий.

Вообще, Red Market любит осваивать новые площадки и часто проводится в необычных помещениях. Первый Red Market прошёл ровно шесть лет назад, с тех пор проводится ежесезонно и стал традиционным и привычным. На маркете можно увидеть и попробовать новинки моды, дизайна и гастрономии.

Весенний маркет выдержан в женской тематике. Гости будут тестировать новые рецепты от участников фуд-зоны и фермеров со всей России, примерять новинки от дизайнеров и танцевать под нежные девчачьи мелодии. Будет работать лекторий, где представительницы прекрасной половины человечества обсудят актуальные вопросы осознанного питания и тренировок, ухода за собой, отношения к финансам, к окружающему миру и к самой себе. Пройдут дискуссии в новом формате Red Talk, посвящённые женской психологии и феминизму.

Составлена насыщенная программа для детей: развивающие игры, языковые мастер-классы, слаймы, самодельные мультфильмы и научные эксперименты. Стоимость билета на два дня — 150 руб., детям до 12 лет и пенсионерам — вход свободный.