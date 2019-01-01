Дмитрий Енцовжурналист
В выходные в Перми ожидается самая крупная оттепель зимы
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В ближайшие выходные, 29 февраля и 1 марта, в Перми ожидается тёплая «плюсовая» температура днём и с «небольшим минусом» ночью.
ГИС-центр ПГНИУ сообщает, что 29 февраля ожидается самая крупная оттепель нынешней зимы — до +3°. При этом ожидается ледяной дождь, переходящий в классический дождь.
В воскресенье температура воздуха будет в районе 0°. При этом ночью возможно похолодание до -3°.
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