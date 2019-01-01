Александр Кузнецов прошёл во второй тур конкурса по выбору главы Пермского района Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня заседании конкурсной комиссии по выборам главы Пермского района было принято решение допустить во второй тур двух кандидатов — действующего главу Александра Кузнецова и Владимира Пищальникова. Главу района выберут 5 марта.

Напомним, всего на конкурс заявлялись шесть кандидатов. Кроме Александра Кузнецова и Сергея Пиларова на руководящий пост претендовали глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова, депутат Фроловского сельского поселения Владимир Пищальников, экс-глава администрации Пермского района Игорь Бедрий и директор ПРФСОО «Моржи Прикамья» Ильяс Гайнанов. Один из них — экс-начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Пиларов — пытался снять кандидатуру Кузнецова с выборов через суд, но безуспешно.

Конкурс проходит повторно. Предыдущий конкурс не состоялся, так как Александр Кузнецов не явился на заседание конкурсной комиссии по состоянию здоровья. Другие кандидаты — Вера Утёмова и Владимир Пищальников — не прошли конкурсный отбор.