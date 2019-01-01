Наталья Тимофеева журналист Суд не поддержал требования снять с конкурса на пост главы Пермского района Александра Кузнецова Информацию об имуществе семьи кандидата проверит Росреестр Поделиться Поделиться Твитнуть

По уверениям инициатора изменений Александра Кузнецова, бюджет дополнительно получит порядка 1 млрд руб.



Пермский районный суд отказал в удовлетворении искового заявления кандидата на пост главы Пермского муниципального района, экс-начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Сергея Пиларова к конкурсной комиссии по выборам руководителя муниципалитета. Он посчитал, что действующий глава района Александр Кузнецов не может быть допущен до участия в конкурсе. Дело в том, что он, по мнению истца, тот указал недостоверную информацию об имуществе своей супруги.

В самом начале заседания руководитель правового департамента администрации губернатора Дмитрий Носов заявил, что по положению о конкурсной комиссии, комиссия не является каким либо органом или организацией. У неё нет административной праводееспособности, и поэтому он попросил прекратить дело. Однако суд оставил это ходатайство без удовлетворения. После чего ответчик выступил с новым ходатайством с просьбой прекратить дело, потому что в иске не указано, какие именно права истца нарушила конкурсная комиссия.

Сергей Пиларов сообщил в ответ, что он является зарегистрированным кандидатом на должность главы района, а комиссия по-разному подходит к оценке претендентов. Для участия в конкурсе он предоставил документы, в том числе информацию о своём имуществе и имуществе супруги. У комиссии возникли вопросы к доле квартиры (так как право владения появилось до 1998 года, информации в Росреестре нет), которой владела жена, и попросила подтвердить законность владения.

«Исходя из этого, я сделал вывод, что комиссия скрупулёзно смотрит документы кандидатов, — заявил он. — При этом, по информации телеграм-канала «Политов», у прокуратуры есть предварительное решение, что жена Кузнецова незаконно владеет земельным участком. Поэтому я сделал вывод, что комиссия неодинаково рассматривает кандидатов. Я вижу нарушение своих прав в том, что я подошёл к подаче документов добросовестно, а любой другой мог скрыть данные, и комиссия никак не могла это проверить. Удовлетворение иска восстановит мои права в моральном плане», — объяснил свои мотивы истец. По его словам, он обратился в суд сразу же, как только узнал от секретаря комиссии, что все кандидаты будут допущены к участию в конкурсе.

Администрация губернатора пояснила в суде, что комиссия обязана зарегистрировать кандидата, если у него нет ограничения пассивного права. Что касается земельного участка, то комиссия сделала запрос в Россрестр и данные, полученные оттуда совпали с данными, которые предоставил Александр Кузнецов. Поэтому оснований для отмены этого решения нет. Более того, на момент подачи иска (он был зарегистрирован в 11:00 26 февраля) Пиларов не мог обладать информацией о том, что комиссия допустила всех кандидатов. Заседание по этому вопросу началось только в 14:00.

Адвокат Александра Кузнецова отметила, что информация о том, что супруга главы района владеет земельным участком незаконно, взята из недостоверного источника. Представитель прокуратуры сообщила, что была проведена проверка, но решение не было вынесено, так как это полномочия других органов. Поэтому сейчас проверку проводит Росреестр.

В результате судья оставила иск Пиларова без удовлетворения. Сергей Пиларов намерен обжаловать решение в краевом суде.

Конкурс по отбору главы района пройдёт сегодня, 28 февраля. Кроме Александра Кузнецова и Сергея Пиларова на руководящий пост претендуют глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова, депутат Фроловского сельского поселения Владимир Пищальников, экс-глава администрации Пермского района Игорь Бедрий и директор ПРФСОО «Моржи Прикамья» Ильяс Гайнанов.

Конкурс проходит повторно. Предыдущий конкурс не состоялся, так как Александр Кузнецов не явился на заседание конкурсной комиссии по состоянию здоровья. Другие кандидаты — Вера Утёмова и Владимир Пищальников не прошли конкурсный отбор.