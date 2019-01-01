Евгения Пастухова выпускающий редактор На допвыборы в Законодательное собрание по округу №2 крайизбирком заверил списки семи политических партий Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании 27 февраля Избирательная комиссия Пермского края заверила списки кандидатов на дополнительные выборы в Законодательное собрание Пермского края от семи политических партий. Так, «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Григорьева, ЛДПР — Георгия Балашова, «Справедливая Россия» — Владимира Степанова, КПРФ — Леонида Любимова, «Демократическая партия России» — Валерия Смолина, «Партия за справедливость!» — Владимира Зыкова, а «Партия Прогресса» — Константина Лорана.

При этом Крайизбирком известил реготделение «Родной партии», о том, что представленные ими документы были оформлены с нарушениями требований Закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края». В связи с этим комиссия предложила избирательному объединению в установленный срок внести в документы необходимые изменения и дополнения. Однако региональное отделение «Родной партии» не смогло исправить все недочёты, в связи с чем на заседании Избирательной комиссии Пермского края 28 февраля им было отказано в заверении списка.

Теперь кандидатам, находящимся в заверенных списках избирательных объединений, до 23:59 28 февраля необходимо сдать необходимые для выдвижения документы во вторую окружную избирательную комиссию. Также до этого момента заявить о своём намерении поучаствовать в кампании могут самовыдвиженцы.

Следующий этап, сдача документов на регистрацию в окружную избирательную комиссию, начался 10 февраля и продлится до 18:00 11 марта.