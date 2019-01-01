Депутаты Александровска в очередной раз сорвали выборы главы территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Александровска вновь не избрали главу территории. Кворум для выборов в очередной раз не был собран — на заседание пришли восемь из 15 депутатов.

Выборы перенесены на 2 марта.

Напомним, 25 и 26 февраля депутаты Александровска также не собрали кворум из 10 человек.

Изначально на конкурс по выбору главы территории заявились семь человек, а во второй тур прошли два — действующая глава территории Светлана Богатырёва и экс-глава Яйвинского поселения Владимир Белобаржевский.

Конкурс проводился во второй раз. В конце декабря Светлане Богатырёвой не удалось набрать необходимого числа голосов: из 14 присутствовавших на заседании депутатов за её кандидатуру проголосовали семь, пять проголосовали против, двое воздержались. Таким образом, ей не хватило одного голоса. Кроме неё во второй тур вышел тогда бывший глава Александровского поселения, директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков.