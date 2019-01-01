Депутаты Александровска вновь сорвали выборы главы территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 февраля, депутаты Александровска вновь не выбрали главу территории. На заседание думы пришли девять депутатов, тогда как для кворума необходимо 10 из 15 депутатов.

Как пояснила «Новому компаньону» действующая глава Александровска Светлана Богатырёва, следующее заседание думы по этому вопросу назначено на 28 февраля. При этом очередное заседание думы пройдёт уже завтра. 27 февраля, однако в его повестке выборы главы не стоят.

Напомним, 25 февраля депутаты также сорвали конкурс, не набрав кворума. Изначально на конкурс по выбору главы территории заявились семь человек, а во второй тур прошли два — действующая глава территории Светлана Богатырёва и экс-глава Яйвинского поселения Владимир Белобаржевский.

Конкурс проводился во второй раз. В конце декабря Светлане Богатырёвой не удалось набрать необходимого числа голосов: из 14 присутствовавших на заседании депутатов за её кандидатуру проголосовали семь, пять проголосовали против, двое воздержались. Таким образом, ей не хватило одного голоса. Кроме неё во второй тур вышел тогда бывший глава Александровского поселения, директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков.