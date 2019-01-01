В Александровске вновь сорван конкурс по выбору главы территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 25 февраля, конкурс по выбору главы Александровска вновь был сорван. Как сообщила «Новому компаньону» действующая глава территории Светлана Богатырёва, в думе не набралось необходимого кворума. Следующее заседание гордумы с единственным вопросом повестки о выборе главы назначено на 26 февраля.

Напомним, изначально на конкурс по выбору главы территории заявились семь человек, а во второй тур прошли два — действующая глава территории Светлана Богатырёва и экс-глава Яйвинского поселения Владимир Белобаржевский.

Конкурс проводился во второй раз. В конце декабря Светлане Богатырёвой не удалось набрать необходимого числа голосов: из 14 присутствовавших на заседании депутатов за её кандидатуру проголосовали семь, пять проголосовали против, двое воздержались. Таким образом, ей не хватило одного голоса. Кроме неё во второй тур вышел тогда бывший глава Александровского поселения, директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков.