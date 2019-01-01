Григорий Серёдкин Игорь Лобанов сохранил пост председателя Пермского отделения Союза журналистов Его конкурент Вячеслав Дегтярников выдвинул и позже снял свою кандидатуру Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Лобанов



28 февраля состоялась повторная XXII отчётно-выборная конференция РОО «Пермская краевая организация Союза журналистов России». По итогам конференции председателем организации вновь избран Игорь Лобанов.

На пост председателя выдвинулись два кандидата — действующий руководитель Игорь Лобанов и журналист Вячеслав Дегтярников. Предыдущий кандидат, журналист Сергей Иванов, свою кандидатуру отозвал и предложил выдвинуть на пост Вячеслава Дегтярникова. Однако сам Дегтярников позже также свою кандидатуру снял.

За Игоря Лобанова проголосовал 41 делегат конференции. Пять делегатов проголосовали против. Всего в конференции приняли участие 54 делегата.

Никто из делегатов январской конференции заменён не был. Председателем конференции был Владислав Косолапов.

Напомним, предыдущая выборная конференция состоялась 24 января. Тогда краевому отделению Союза журналистов не удалось выбрать нового председателя, так как для победы кандидату нужно было набрать две трети голосов. Делегаты приняли решение назначить Игоря Лобанова и. о. председателя организации до следующей конференции.



