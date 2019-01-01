Григорий Серёдкин Краевой Союз журналистов не смог выбрать нового председателя Поделиться Поделиться Твитнуть

24 января состоялась XXII отчётно-выборная конференция РОО «Пермская краевая организация Союза журналистов России». Конференция прошла в пермском Доме журналиста. Её делегатами стали почти 60 человек.

В повестке конференции — выборы нового председателя организации. После дискуссии делегаты приняли решение провести открытое голосование. За такой способ проголосовали 27 делегатов против 19, настоявших на закрытой процедуре. На пост председателя выдвигались два кандидата — действующий руководитель Игорь Лобанов и журналист Сергей Иванов. По итогам первого голосования председатель не был выбран, так как для победы нужно две трети голосов. При этом за Игоря Лобанова проголосовали 22 делегата, а за Сергея Иванова — 35.

Медиаменеджер Владимир Прохоров предложил назначить и. о. председателя, принять устав организации и позднее повторить выборы.

В итоге делегаты приняли решение назначить Игоря Лобанова и. о. председателя организации до следующей конференции, на которой вновь пройдут выборы. Она назначена на 28 февраля.



