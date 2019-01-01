Сети «Семья» грозит штраф за незаконную рекламу алкоголя Листовка на дверях магазина может обойтись сети в 500 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю обнаружило незаконную рекламу алкоголя, распространённую продуктовой сетью «Семья». Листовка с изображением вина размещалась на наружных дверях при входе в магазин «Семья» в ТЦ «Айсберг Модерн». Реклама обещала скидку.

Как подчёркивают в антимонопольном органе, такой способ рекламирования алкоголя запрещён Федеральным законом «О рекламе», п. 5 ст. 2.

Мария Герасимова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Управления ФАС по Пермскому краю:

— Объявление, рекламирующее спиртосодержащую продукцию, находилось на внешней стороне входной группы продуктового магазина крупной торговой сети. Такой способ размещения рекламы является ненадлежащим, поскольку противоречит законодательству. Ответственность за нарушение несёт распространитель рекламы. В данном случае это ООО «Новая семья», в отношении которого антимонопольным ведомством возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе.

Рассмотрение дела назначено на 3 марта 2020 года. В случае признания распространителя незаконной рекламы алкоголя виновным ООО «Новая семья» грозит штраф в размере до 500 тыс. руб.