Григорий Серёдкин Завершено укрепление аварийного путепровода на ул. Монастырской Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми завершились работы по укреплению аварийного путепровода на ул. Монастырской. Подрядная организация в срок установила 14 подпорных конструкций, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Специальные опоры исключат обрушение пролётных строений. Грузоподъёмность моста увеличена до 20 т. Подрядчик также установил монолитные маяки, чтобы фиксировать возможную динамику.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»:

— Все выполненные работы являются первоочерёдными мероприятиями, рассчитанными на период выполнения проектно-изыскательских работ. Затем будет проведён капитальный ремонт или реконструкция сооружения.