«Единая Россия» проведёт аудит неисполненных заявок по благоустройству дворов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми прошло заседание кураторов проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в муниципалитетах и руководителей местных отделений РЦОК «ЖКХ-Контроль».

Депутат Госдумы Игорь Шубин напомнил, что федеральная программа по формированию комфортной городской среды стартовала в 2017 году по инициативе партии «Единая Россия»:

— Именно настойчивость «единороссов» позволила тогда скорректировать принятый в первом чтении проект федерального бюджета и запустить в регионах одну из самых востребованных программ. И сегодня мы должны усилить информационную составляющую.

Юрий Уткин, заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе:

— Преимущество Пермского края — в межпроектном взаимодействии. Считаю, что только объединив усилия партийных проектов, можно достичь желаемого синергетического эффекта в реализации важных федеральных задач. И люди при этом будут понимать, что мы единая слаженная команда.

И. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын рассказал о реализации программы в Пермском крае. В 2019 году отремонтировано 560 объектов на 1,3 млрд руб. в 94 муниципальных образованиях. При этом 34 объекта не были реализованы — это три общественные территории в Гремячинске, Кочёво и Белоево, а также 31 дворовая территория в Кудымкаре (9 дворов), Очёре (7 дворов), Скалинском сельском поселении (6 дворов), Чусовом (4 двора), Павловском городском поселении (2 двора), Гремячинске (1 двор), Юго-Камском (1 двор).

В 2020 году планируется благоустроить 284 объекта на 1,1 млрд руб. — это 189 дворовых территорий и 95 общественных пространств.

Региональный координатор партпроекта «Городская среда» Михаил Борисов отметил, что повышается активность граждан по участию в программе.

Михаил Борисов, региональный координатор партпроекта «Городская среда»:

- Однако с 2017 года не реализована часть заявок от жителей региона. Мы будем добиваться объяснений такого положения. Также в ближайших планах партпроекта — проверить состояние дворов, отремонтированных в 2017—2019 годах.

Виктор Плюснин, председатель регионального общественного совета партпроекта «Городская среда»:

— Необходимо закрепить «правила игры», так как меняются условия для участия населённых пунктов с численностью до 20 тыс. человек и приоритеты в благоустройстве общественных и дворовых территорий.

По итогам заседания будет подготовлена резолюция с предложениями по повышению эффективности программы в Пермском крае.