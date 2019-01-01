За год спрос на аренду квартир в Перми вырос на 14% Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики «Авито Недвижимость» проанализировали динамику спроса на аренду жилья в крупных российских городах. Согласно полученным данным, за год интерес жителей страны к аренде жилья вырос в среднем на 68%. В Перми спрос вырос на 14%. Таким образом, Пермь заняла 17-е место в рейтинге 23 крупнейших городов, где больше всего интересуются арендой квартир.

При этом аналитики подчёркивают, что стоимость аренды в целом по стране выросла за год на 3,6% — до 18,2 тыс. руб. Активнее всего россияне интересовались арендой однокомнатных квартир.

Кроме того, по данным «Авито Недвижимость», с января 2019 года 1 кв. м в новостройке подорожал на 9% — до 84,2 тыс. руб., на вторичном рынке — на 6,3%, до 54 тыс. руб. Именно рост цен заставляет жителей страны отказываться от покупки недвижимости в краткосрочной перспективе — они начинают чаще искать информацию об аренде жилья.