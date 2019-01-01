Наталья Тимофеева журналист Для расселения аварийного жилья в 12 муниципалитетах построят 1100 квартир и комнат Максимальная цена на проектирование и строительство домов составляет 2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД Компаньон

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) объявило четыре запроса предложений на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство многоквартирных домов в Перми, Чайковском, Барде, Кунгуре, Осе, Большой Соснове, Верещагино, Краснокамске, Оханске, Соликамске, Губахе и Красновишерске.

Общая максимальная цена на проектирование и строительство домов составляет 2 млрд руб. В общей сложности подрядчикам нужно построить 1100 квартир и комнат. Количество зданий и этажей в них ещё предстоит определить с учётом нормативов по площади помещений и количеству квартир и комнат, установленных КРПК для каждого муниципалитета. При этом общее количество запроектированных квартир можно увеличить, но на не более чем на 25%, за счёт увеличения количества однокомнатных квартир площадью 28—33 кв. м.

В Перми для строительства предлагаются два участка в Дзержинском районе, на ул. Маяковского, площадью 8372 кв. м и 8724 кв. м. Вид разрешённого использования: «многоквартирные жилые дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах» и «среднеэтажная жилая застройка».

В Чайковском под строительство выделен один участок площадью 10 414 кв. м на ул. Кочетова. Вид разрешённого использования: «многоэтажная жилая застройка». В Барде строительство дома для переселенцев будут вести на ул. Куйбышева, 13, на участке площадью 2326 кв. м. Там разрешено строить дома средней этажности (от пяти до восьми этажей).

В Кунгуре под строительство дома выделили участок площадью 5280 кв. м в микрорайоне Нагорном, между ул. Космонавтов и Газеты «Искра». Вид разрешённого использования участка: «среднеэтажная жилая застройка». В Осе тоже будет построен дом средней этажности. Его возведут на участке площадью 7625 кв. м на ул. Монастырской.

В Большой Соснове решили строить малоэтажные многоквартирные дома. Здания появятся на участке площадью 11 000 кв. м в пер. Спортивном. В Верещагино под строительство домов для переселенцев из аварийного жилья выделили участок площадью 13 121,0 кв. м на ул. Цветочной. В соответствии с видом разрешённого использования, там построят многоквартирные секционные и блокированные дома высотой 2—4 этажа. В Краснокамске под строительство домов выделили четыре земельных участка площадью от 1693 кв. м до 2554 кв. м. Три из этих участков находятся на ул. Карла Маркса, а один — на ул. Коммунистической. На каждом из участков разрешена только малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до четырёх этажей).

В Оханске строительство будут вести на ул. Винокурова, на участке площадью 3000 кв. м. Там появятся малоэтажные многоквартирные дома. В Соликамске малоэтажные многоквартирные дома будут строить на участке площадью 6801 кв. м.

В Губахе строительство будут вести на ул. Пугачёва, на участке площадью 7317 кв. м. Вид разрешённого использования: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».В Красновишерске под строительство малоэтажных многоквартирных домов выделили два участка на ул. Коммунистической. Площадь участков составляет 4800 кв. м и 1890 кв. м.

Проектирование всех домов требуется закончить 1 июня 2020 года, а строительство — 15 июля 2021 года. Ввести объекты в эксплуатацию нужно до 15 июля 2021 года, и передать помещения заказчику не позднее 1 августа 2021 года.

Заявки на все торги принимаются до 1 марта. Итоги торгов планируют подвести 23 марта.

Напомним, что в 12 территориях, где наиболее остро строит проблема с отсутствием жилья надлежащего качества для переселения людей из аварийных домов, краевые власти решили приобрести квартиры в строящихся домах. В качестве строительной компании выбрали АО «Корпорация развития Пермского края», чьим единственным акционером является министерство строительства Пермского края. Участки под строительство уже выделены, они расположены на территориях с развитой социальной инфраструктурой.