Жители Прикамья могут заявиться на конкурс «Лидеры России. Политика» Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко представил всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика». Регистрация и подробная информация о проекте — на сайте политическиелидеры.рф. Это отдельное направление проекта «Лидеры России», реализуемое на платформе АНО «Россия — страна возможностей» и предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.

Как пояснил Сергей Кириенко, кадровый резерв готовит людей для исполнительной ветви власти, а не представительной, куда кадры избираются.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ:

— Окончательное решение — за людьми. Поэтому всё, что мы можем сделать в рамках такого проекта, — это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный — чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают открытые социальные лифты.

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»:

— Если в конкурсе управленцев «Лидеры России» речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определённый социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу.

Регистрация на конкурс продлится до 18:00 16 марта. В марте-апреле участники должны будут дистанционно выполнить задания на сайте конкурса. Далее пройдут очные полуфиналы и финал.

Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко подчеркнул, что конкурс не предполагает оценки политической позиции кандидата.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноимённую платформу, объединяющую 23 проекта, в том числе конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0» и другие.