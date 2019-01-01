Вадим Расторгуев назначен прокурором по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Приказом генерального прокурора РФ на должность пермского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пермского края назначен старший советник юстиции Вадим Расторгуев. Он служит в органах прокуратуры с января 2001 года.

Ранее Вадим Расторгуев занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры, заместителя прокурора города Березники, прокурора Усольского района.

С мая 2015 года занимал должность прокурора Березников.



