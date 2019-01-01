Дмитрий Енцов журналист В Перми появится музей баскетбола Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Парма»

В УДС «Молот» в этом году откроется «Музей пермского баскетбола». Разместится он в левом крыле Дворца спорта (где раньше располагались технические помещения) и охватит весь период развития этого вида спорта в Прикамье — начиная с 1960 годов и заканчивая последними успехами «Урал-Грейта».

При этом организаторы примут в фонд любые значимые артефакты от болельщиков.

Как отметили в пресс-службе БК «Парма», открытие запланировано на июнь, к 25-летию «Урал-Грейта».