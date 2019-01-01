В Пермском крае продлят программу расселения аварийного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевая программа по расселению аварийного жилья продолжит работу после 2021 года. Краевое правительство уже принимает соответствующие заявки на 2022 год от муниципалитетов.

По данным врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе работают две программы, нацеленные на расселение. Они оплачиваются из регионального и федерального бюджетов. На средства обеих программ в 2019 году из аварийного жилья переехали 5 тыс. человек.

При этом региональная программа позволяет получить социальную выплату на переселение, чтобы самостоятельно выбрать новое жильё.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Пермский край в прошлом году подписал соглашение с федеральным Фондом ЖКХ на три года — до 2021 года. Всё это позволяет стабильно планировать расселение ветхого и аварийного жилья.

По данным министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, региональная программа уже утверждена до 2021 года. В целом за 2019—2021 годы планируется переселить 4,5 тыс. человек и ликвидировать 85 тыс. кв. м аварийного жилья.

При этом на 2022 год в краевом бюджете предусмотрено 500 млн руб. Всего же на финансирование мероприятий планируется направить 6,4 млрд руб. из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Как уточняют в краевом правительстве, совместно работающие программы позволяют расселять жильё целыми кварталами.

Кроме того, особое внимание уделяется территориям, где новое или подходящее жильё отсутствует. Эта проблема имеется в 12 территориях. В связи с этим в этих муниципалитетах квартиры будут приобретаться в строящихся домах, возведение которых организует Корпорация развития Пермского края. Торги на строительство будут объявлены в ближайшее время. Строительство домов будет вестись там, где есть объекты социальной инфраструктуры.