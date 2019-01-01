Гордума согласовала увеличение расходов на выросший штат мэрии Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы внесли изменения в бюджет. В частности, планируется перераспределение расходов на софинанисирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, строительство трёх спортивных площадок, паспортизацию и содержание инженерных сетей, на дополнительные мероприятия к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— При принятии корректировок в бюджет мы выдерживаем все стратегические направления: реализация нацпроектов, 300-летие нашего города и поддержка ветеранов. При этом необходимо уделить особое внимание исполнительской дисциплине.

Кроме того, в структуре администрации Перми предусмотрено увеличение числа работников.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Бюджет департамента благоустройства и дорог вырос в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. Чтобы качественно заниматься проектированием и выполнять функции заказчика, требуются дополнительные ставки. Объёмы расселения в 2019 году увеличены в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. Появился двукратный рост по программе «Молодая семья», прослеживается увеличение приобретения жилья для детей-сирот: в 2018 году — 60 помещений, сейчас — около 200. Появляются новые функции, объём работ вырос в два раза.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы:

— По-прежнему остаются вопросы финансовой дисциплины, её будем усиливать. Конечно же, неправильно, что на конец года остаются остатки на счетах в значительных количествах. Я считаю, что такого в принципе не должно быть.