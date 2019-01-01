В Перми двое детей провалились под лёд Поделиться Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми, около дома №72 на ул. Кировоградской, двое детей провалились под лёд. Об этом сообщает телекомпания «ВЕТТА».

Детей спас сотрудник Росгвардии Роман Шпулинг, который после окончания рабочего дня заехал к роднику на набережную Камы за ключевой водой. Подойдя к источнику, росгвардеец услышал детские крики. В 30 м от берега под лёд провалились двое мальчиков, они громко кричали и звали на помощь. Роман бросился спасать детей. Пробежав по тонкому льду около 15 м, он стал проваливаться, после чего ползком добрался до пострадавших и вытащил ребят на лёд.



Сотрудник правоохранительных органов отогрел детей в машине и отвёз в отдел полиции, где их передали родителям.