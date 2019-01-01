Мошенники попросили у пермского бизнеса денег от имени Антона Удальёва Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя краевого правительства Антон Удальёв сообщил о фальшивых письмах, рассылаемых предпринимателям якобы от его имени. Пример такого письма Антон Удальёв выложил в своём Instagram.

В частности, в них говорится о необходимости оказать финансовую помощь:

«Учитывая сложившуюся непростую экономическую ситуацию в нашем крае, обращаюсь к вам с просьбой о благотворительной поддержке основных общественно значимых мероприятий».

Антон Удальёв сообщил, что рассылкой занимаются мошенники, однако сам текст оценил высоко:

«Осторожно, мошенники! Особо одарённые жулики (чтобы помягче выразиться) сегодня рассылали по предприятиям вот такие замечательные письма якобы за моей подписью. Просят перевести денег на реализацию социально-значимых проектов в регионе. Не текст, а песня. Надеюсь, на уловку мошенников никто не попался. Заявление в правоохранительные органы уже написал. Будьте бдительны и берегите себя».