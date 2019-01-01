Мошенники попросили у пермского бизнеса денег от имени Антона Удальёва
Заместитель председателя краевого правительства Антон Удальёв сообщил о фальшивых письмах, рассылаемых предпринимателям якобы от его имени. Пример такого письма Антон Удальёв выложил в своём Instagram.
В частности, в них говорится о необходимости оказать финансовую помощь:
«Учитывая сложившуюся непростую экономическую ситуацию в нашем крае, обращаюсь к вам с просьбой о благотворительной поддержке основных общественно значимых мероприятий».
Антон Удальёв сообщил, что рассылкой занимаются мошенники, однако сам текст оценил высоко:
«Осторожно, мошенники! Особо одарённые жулики (чтобы помягче выразиться) сегодня рассылали по предприятиям вот такие замечательные письма якобы за моей подписью. Просят перевести денег на реализацию социально-значимых проектов в регионе. Не текст, а песня. Надеюсь, на уловку мошенников никто не попался. Заявление в правоохранительные органы уже написал. Будьте бдительны и берегите себя».