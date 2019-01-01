Директора пермской управляющей компании могут привлечь к уголовной ответственности после прорыва трубы в доме Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Свердловского района Перми проверила обращение жильцов многоквартирного дома №29 на ул. Лодыгина о бездействии управляющей компании ООО УК «Молотов».

Установлено, что в одной из квартир произошёл порыв системы теплоснабжения, вода затопила ряд жилых помещений. Одному из собственников причинён вред здоровью, а также имущественный ущерб. Тем не менее управляющая компания бездействовала, не отвечала на звонки жильцов и не принимала заявки.

Прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии), её директору внесено представление.

Постановлением мирового судьи ООО УК «Молотов» привлечено к штрафу в размере 300 тыс. руб.

Кроме того, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя управляющей компании.