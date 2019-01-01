«Справедливая Россия» выдвинет по округу №2 депутата из Добрянки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское региональное отделение партии «Справедливая Россия» определилось с кандидатом в депутаты Законодательного собрания по округу №2. Партия выдвинет депутата думы Добрянского городского округа, члена совета регионального отделения партии Владимира Степанова.

Напомним, ранее стало известно, что «Единая Россия» выдвинет секретаря реготделения партии Вячеслава Григорьева, ЛДПР — члена ТИК №1 Свердловского района Перми Георгия Балашова, КПРФ — адвоката Леонида Любимова, который был кандидатом в депутаты Земского собрания Пермского района в 2019 году.

При этом, по информации «Нового компаньона», ни один кандидат ещё не подал документы в избирком. Выборы состоятся 26 апреля