Евгения Пастухова выпускающий редактор ЛДПР выдвинула по округу №2 члена ТИК Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», на состоявшемся сегодня заседании координационного совета регионального отделения партии ЛДПР было принято решение выдвинуть кандидатом в депутаты по округу №2 Заксобрания Георгия Балашова. Он является членом ТИК №1 Свердловского района Перми.

Балашов принимал участие в выборах в 2016 году по спискам ЛДПР (вторая строчка в региональной группе №15 (Березниковская) в Заксобрание и в гордуму — также по спискам (группа №7 Орджоникидзевская) и по округу №14 (также был выдвинут ЛДПР). В то время он был зарегистрирован как начальник отдела проектного управления ООО «Академия инструмента». На сайте ТИК он значится как начальник отдела администрации Ленинского района (среди контактов администрации Балашов Георгий Валерьевич числится как руководитель отдела ЖКХ и жилищных отношений). Кроме того, до этого он, вероятно, занимал должность первого заместителя главы Добрянского городского поселения (курировал ЖКХ).

Таким образом, у фаворита гонки, секретаря реготделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева, появился уже второй конкурент. Во вторник, 18 февраля, КПРФ решила выдвинуть кандидатом в депутаты Заксобрания по округу №2 адвоката Леонида Любимова.

Кстати, предполагается, что Вячеслав Григорьев официально будет выдвинут от партии сегодня, 21 февраля. Конференция «Справедливой России» состоится на следующей неделе. Срок выдвижения заканчивается 28 февраля.

Довыборы по округу №2 пройдут 26 апреля. Мандат стал вакантным в связи с тем, что депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин был приговорён к семи годам лишения свободы.