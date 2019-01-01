Евгения Пастухова выпускающий редактор У Вячеслава Григорьева появился первый конкурент Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», на конференции регионального отделения КПРФ было принято решение выдвинуть кандидатом в депутаты Заксобрания по округу №2 адвоката Леонида Любимова. Он принимал участие в выборах Земского собрания Пермского района в сентябре 2019 года по округу №3, набрав 5,38% (45) голосов избирателей.

Напомним, довыборы по округу №2 пройдут 26 апреля. Мандат стал вакантным в связи с тем, что депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин был приговорён к семи годам лишения свободы.

По результатам праймериз «Единой России» в выборах примет участие секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев.