Пермский хладокомбинат «Созвездие» отправил в Китай первую партию мороженого До конца года объём поставок может вырасти до 500 тонн Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский хладокомбинат «Созвездие» ОАО «МИЛКОМ» отгрузил в Китайскую Народную Республику первую партию мороженого под брендами «Село Зелёное» и «Топтыжка» общим весом 26 т. Мороженое прибудет в Маньчжурию, откуда разойдётся по торговым сетям КНР.

Андрей Шутов, управляющий акционер ООО «Комос Групп»:

— Данная партия мороженого была отгружена в рамках контракта, заключённого нашей компанией с профессиональным оператором китайского рынка мороженого, у которого есть все условия для эффективной организации продаж данного вида продукции: собственная логистическая база, склады, выход на торговые сети. В случае успеха мы планируем до конца года поставить в Поднебесную до 500 т мороженого — а это около 8 млн порций.

До подписания спецификации китайская сторона провела аудит производственного цеха ПХК «Созвездие», в рамках которого была организована дегустация полной линейки мороженого. По итогам дегустации в состав первой партии для китайского рынка вошло мороженое с натуральными пломбирными, сливочными и шоколадными вкусами, крем-брюле и мороженое с фруктово-ягодным наполнителем «малина» ТМ «Село Зелёное» и «Топтыжка».