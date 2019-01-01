Дмитрий Енцов журналист Игрок «Пармы» стал лучшим в составе сборной Латвии Поделиться Поделиться Твитнуть

Форвард пермского баскетбольного клуба «Парма» Марекс Мейерис стал лучшим игроком в составе своей национальной сборной Латвии в отборочном матче к чемпионату Европы со сборной Болгарии.

Несмотря на то что Латвия уступила со счётом 104:110, Мейерис набрал 20 очков, совершив шесть подборов и отдав пять результативных передач.

Отметим, что сборная Латвии проиграла два матча подряд, — до этого в отборочном цикле она уступила Боснии и Герцеговине.

Напомним, в победном матче сборной России против Северной Македонии, который состоялся 23 февраля в пермском УДС «Молот» (итоговый счёт — 77:67), в составе нашей сборной сыграли также два «пармовца» — Максим Григорьев и Евгений Валиев, набравшие на двоих 12 очков.