Дмитрий Енцов журналист Транспортные карты в Перми приобрели 71 тыс. пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным на 21 февраля, в Перми реализовано 71,4 тыс. транспортных карт. Об этом 25 февраля на пленарном заседании Пермской городской думы сообщила заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

При этом более 50 тыс. карт было реализовано на безвозмездной основе (то есть не по номинальной цене в 50 руб.). Выпадающие доходы за счёт этого составили 2,6 млн руб.

Общее поступление от безналичной оплаты проезда составило 4,5 млн руб. При этом 34 человека приобрели самый дорогой вид транспортной карты — безлимит на год, стоимостью 18,9 тыс. руб.