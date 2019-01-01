Мэрия Перми отложила повышение платы за парковку в центре города Поделиться Поделиться Твитнуть

Стоимость одного часа парковки в центре Перми будет повышена с 20 руб. до 25 руб. с 13 апреля. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на руководителя Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса.

Напомним, в Перми действует платная парковка. Из-за высокой загруженности в центре города её стоимость планировалось повысить с марта.

По словам Максима Киса, повышение отложено из-за времени, необходимого на подготовку всех соответствующих документов.