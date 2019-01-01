Григорий Серёдкин Мэрия планирует увеличить стоимость парковки в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская мэрия намерена увеличить стоимость платной парковки в центре города. Информация о планируемом повышении цены опубликована в проекте постановления на сайте горадминистрации.

Сейчас стоимость парковки составляет 20 руб./час с 9:00 до 19:00.

Повышение стоимости до 25 руб./час планируется на территории, ограниченной ул. Попова от Монастырской до Пушкина, ул. Пушкина от Попова до Сибирской, ул. Сибирской от Пушкина до Монастырской, ул. Монастырской от Сибирской до Попова. Повышение коснётся площади у ЦКР.

Проект находится на стадии обсуждения. Планируется, что изменения вступят в силу 10 марта 2020 года.