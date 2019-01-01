«Гастроли-фест» в Перми посетили 11 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

22—23 февраля на «Заводе Шпагина» прошёл фестиваль еды «Гастроли-фест — зима». Он объединил более 50 кафе, ресторанов и производителей сладостей, закусок, посуды.

Для гостей была организована развлекательная программа с выступлениями музыкальных групп и розыгрышем призов, отдельно были созданы локации для отдыха детей и игровая зона для взрослых с настольным футболом и Xbox.

Также в рамках фестиваля прошло 10 кулинарных мастер-классов от пермских рестораторов.

За два дня мероприятия фестиваля посетили 11 тыс. человек. Фестиваль посетил также врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.