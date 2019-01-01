Дмитрий Енцов журналист Маршрут автобуса №60 вернут в микрорайоны Железнодорожный и Пролетарский Поделиться Поделиться Твитнуть

Автобус №60 («ДДК им. Кирова» — «Комсомольская площадь»), который сейчас работает в режиме экспресса и по ул. Якутской объезжает несколько микрорайонов правобережной части Перми, вернётся к своему «классическому» маршруту. То есть вновь будет курсировать через микрорайоны Комсомольский, Акуловский, Железнодорожный и Пролетарский.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 апреля. Эту информацию подтвердили в городском департаменте транспорта.

Вместо него в режим экспресса планируется перевести автобусный маршрут №20. То есть он, скорее всего, будет курсировать по ул. Якутской.