Дмитрий Енцов журналист Жители Пермского края тратят на аренду жилья в среднем треть зарплаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала о недвижимости domofond.ru провели исследования по тратам на аренду жилья среди регионов России. За основу взята средняя арендная ставка конкретного региона и средняя официальная заработная плата.

В Прикамье средняя арендная ставка — 11 тыс. руб. Средняя зарплата — 37 тыс. руб. У арендатора остаётся на руках 26 тыс. руб. Это 31-й результат среди регионов России.

Больше всего на руках остаётся у жителей Магаданской области: они тратят на аренду только 1/5 часть зарплаты (остаётся 83 тыс. руб.).

Хуже всего ситуация в Дагестане: там на аренду уходит половина зарплаты (13 тыс. руб. при средней зарплате в 26 тыс. руб.).