Дмитрий Енцов журналист В январе в Пермском крае построено на 89 тыс. кв. м многоквартирного жилья больше, чем в январе 2019 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат подвёл итоги жилищного строительства на территории региона за январь 2020 года. За месяц в крае введено в строй 101,9 тыс. кв. м многоквартирного жилья, что на 89,1 тыс. кв. м больше, чем в январе 2019 года (тогда введено 12,8 тыс. кв. м).

Отметим, что, по данным департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, за весь прошлый год в краевом центре введено в эксплуатацию 418,7 тыс. кв. м жилья (40 домов). Годом ранее введено 476 тыс. кв. м.