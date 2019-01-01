Дмитрий Енцов журналист Победитель торгов на проектирование обновлённого стадиона «Энергия» снизил максимальную стоимость контракта на 18 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Объявлен победитель аукциона на проектирование спорткомплекса «Энергия» (ул. Советская, 100). Им стал «ВерхнекамПроект», предложивший выполнить работы за 26,5 млн руб. Отметим, что начальная (максимальная) стоимость контракта, предложенная заказчиком — Управлением капитального строительства Пермского края, — составляла 44,8 млн руб. Конкуренцию победителю составили семь компаний.

Контракт будет заключён в течение двадцати дней после предоставления победителем аукциона банковской гарантии. Срок выполнения работ — 405 дней.

Бюджет самих строительных работ должен составить 1 млрд руб.

Отметим, что ранее в интервью «Новому компаньону» министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов рассказал, что новый комплекс должен быть построен в 2023 году.

«Там планируется обустройство четырёх игровых залов, где можно играть и в гандбол, и в волейбол, и в баскетбол, и в мини-футбол. Будут и тренажёрные залы, залы для бокса и борьбы. Кроме того, планируется реконструировать межшкольный стадион и построить теннисные корты», — пояснил Владимир Епанов.